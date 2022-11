Schmidt não pensa em colocar Rafa no banco: "Provavelmente, jogará amanhã"

Declarações do treinador do Benfica, na conferência de antevisão ao encontro com o Estrela da Amadora, marcado para este domingo (19h00) e referente à primeira jornada da fase de grupos da Taça da Liga.

Antevisão: "É um jogo especial, numa nova competição, durante um Mundial. A decisão está tomada e temos de aceitar. Vamos jogar contra clubes de Segunda, mas muito boas. Não vamos subestimar esta competição. Outros jogadores podem aparecer, é positivo."

Rafa: "Não vou anunciar a equipa de amanhã. Não pensei em colocar Rafa no banco. Está em ótima forma e, provavelmente, jogará amanhã."

Disponibilidade e ausências: "Apenas o Aursnes está lesionado. Todos os outros estão bem. Alguns vêm de lesão e temos de ter cuidado."