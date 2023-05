Roger Schmidt: "Não me arrependo, tenho de tomar decisões antes do jogo"

Declarações de Roger ​​​​​​​Schmidt, treinador encarnado, após o Sporting-Benfica (2-2), dérbi relativo à 33.ª jornada da Liga Bwin.

O Benfica entrou relaxado a mais no jogo? "Não, eu sei como é o futebol, não nos permite isso. Nos jogos fora e contra uma equipa forte como o Sporting, se não estás no teu nível máximo, e eles queriam assegurar a Champions... Temos de aceitar que às vezes falta-nos ritmo e que temos de mudar coisas taticamente e tentar voltar ao jogo, foi isso que discutimos ao intervalo e estou contente com as substituições, mudaram o jogo".

Arrepende-se de Aursnes ter começado o jogo na ala? Na segunda parte, colocou Bah nesse lugar: "Não me arrependo, porque tenho de tomar decisões antes do jogo e estou feliz que o Alex [Bah] esteja de volta. Ele esteve de fora seis semanas e não podia jogar 90 minutos. Precisávamos de boas substituições hoje".