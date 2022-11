Schmidt não comenta elogio de Amorim e aborda ausência de Enzo: "Gostava de o ter"

Roger Schmidt, treinador do Benfica

Roger Schmidt, treinador do Benfica, fez a antevisão ao encontro com o Maccabi Haifa, agendado para as 20h00 de quarta-feira e relativo à sexta e última jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões.

O treinador do Sporting disse que Roger Schmidt era melhor treinador que ele: "Não tinha ouvido, mas não quero comentar."

Este será o primeiro jogo em que não terá Enzo Fernández: "Será um jogo como os outros. O Enzo é um jogador importante e é muito importante na gestão do ritmo e da bola, e é criativo. Mas às vezes isto acontece. Temos de estar preparados para compensar a sua ausência e o substituto terá a qualidade para jogarmos de igual forma. O Aursnes já mostrou que pode atuar com qualidade nessa posição, o Florentino também e ainda há o Paulo Bernardo. Gostava de ter o Enzo no campo, porque ele dá-me sempre boas sensações, mas temos outros jogadores que também podem corresponder."