Schmidt na Luz para avaliar a "revolução" do Benfica

Novo treinador dos encarnados vem a Lisboa esta semana para assinar e fazer o ponto da situação. Dossiês como entradas e saídas e programação da pré-temporada serão passados a pente fino pelo técnico

Será com uma agenda carregada que Roger Schmidt chegará esta semana a Lisboa para se reunir com o presidente Rui Costa, o administrador Lourenço Coelho e o diretor desportivo Rui Pedro Braz. O dia da viagem ainda carece de confirmação, mas o objetivo da viagem é claro. Por um lado, o novo treinador das águias irá oficializar a sua ligação de dois anos ao Benfica, como sucessor de Nélson Veríssimo, mas o motivo principal tem a ver com a avaliação do ponto em que está a "revolução" que os responsáveis benfiquistas decidiram encetar com a intenção de recolocar o clube no trilho dos êxitos.

De facto, e depois de dois anos sem títulos mas com muitos milhões investidos em reforços, a SAD vai voltar a reformular o plantel, estando previstas inúmeras saídas, colmatadas com contratações e promoções da equipa B. Porém, também a nível organizativo, as mudanças estão em marcha, com a recolocação de vários dos diretores de diversos departamentos com ligação direta com o futebol profissional, como aconteceu já no corpo clínico que deixará de estar entregue a Ricardo Antunes e passará ou voltará para as mãos de Lluis Til Pérez, que já havia passado pelos encarnados anteriormente.

Embora a época oficialmente só agora tenha terminado, Roger Schmidt irá aproveitar, para além de conhecer melhor o Benfica Campus, no Seixal, para fazer o ponto da situação em relação aos dossiês relacionados com entradas e saídas. Também a programação de pré-temporada será passada a pente fino, sobretudo do local de estágio e dos jogos de preparação agendados.