Schmidt mantém confiança: Grimaldo continua a ter lugar reservado no onze do Benfica

Oficializado na segunda-feira como reforço do Bayer Leverkusen, lateral foi muito criticado por adeptos benfiquistas pelo "timing" do anúncio, mas isso não afeta a escolha de Roger Schmidt

O ciclo de Grimaldo na Luz chegou ao fim. O lateral foi ontem oficializado como reforço do Bayer Leverkusen, pelo qual assina contrato válido por quatro épocas, algo que motivou farpas dos adeptos benfiquistas. O defesa recebeu muitas mensagens nas suas redes sociais, com críticas à opção de trocar a Luz pelo atual sétimo classificado da Bundesliga, assim como pelo momento escolhido para a revelação do seu novo clube. Apesar disso, segundo apurou O JOGO, o camisola 3 continuará a ter espaço reservado no onze das águias, nomeadamente no próximo domingo, no dérbi com o Sporting, em Alvalade, que pode valer a conquista do título.

Técnico mantém confiança no camisola 3, que chegou a assumir querer a sua continuidade. Rendimento e entrega não deixam dúvidas na Luz. Maxi Pereira foi último a sair com este estatuto.

Grimaldo tem sido peça essencial para Roger Schmidt, que chegou a assumir publicamente o desejo de continuar a contar com o lateral, e vai manter o estatuto de águia ao peito até final, isto porque o grande objetivo, a conquista do título, não está assegurado. Os encarnados entendem que o rendimento do defesa não tem deixado dúvidas, assim como a sua entrega, razão pela qual a sua titularidade - fez de início 52 dos 53 jogos do clube- não estará em causa. Grimaldo, que igualou 2018/19 como melhor época em participação em golos (20), segue um caminho cujo último a traçar fora Maxi Pereira. Titular indiscutível em 2014/15, deixou a Luz a custo zero, mas assinando então pelo FC Porto.

Fernando Meira, antigo jogador das águias, que trocou o Benfica pelo Estugarda em janeiro de 2002, fala de "uma decisão estranha", tal como de um "timing estranho". "O título já não deve fugir ao Benfica, mas isto acaba sempre por criar um burburinho e desestabilizar um pouco o ambiente no balneário", afirmou à Rádio Renascença, considerando Grimaldo como "um jogador importante" e que "devia jogar sempre". "Faltam apenas dois jogos e é importante que o Benfica seja campeão, ele próprio já disse isso: mais importante do que a sua situação, é o título", defendeu ainda.

O Casio e o Fiat Panda

Foram muitas as farpas atiradas nas redes sociais a Grimaldo. "Trocas o Benfica pelo Leverkusen? De um Rolex para um Casio", "Sete anos de Benfica para saíres a custo zero para o Bayer?", "Espero que fiques realizado por trocar um Ferrari por um Fiat Panda. Vai lá lutar por títulos a meio da tabela para a Alemanha", "Não podias ter esperado duas semanas para assinar?! Outro Enzo", "Põe os olhos no Uribe e no Marcano e aprende alguma coisa" foram algumas das críticas.