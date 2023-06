Schmidt ligou a Castellanos para explicar os planos que tem para o avançado

Técnico contactou o avançado argentino, que espera saída de Ramos para ver fechada a mudança rumo à Luz. De férias em Espanha, o futebolista tem a expectativa, apurou O JOGO, de ver fechada a transferência na próxima semana. O camisola 88 das águias é pretendido e Newcastle e PSG aceleram por ele.

A trabalhar em vários tabuleiros tendo em vista a próxima temporada, o Benfica tem também alinhavada a contratação de Taty Castellanos para o ataque, isto numa perspetiva de sucessão a Gonçalo Ramos, ponta-de-lança que se prepara para deixar a Luz.

O futebolista de 24 anos estava no topo da lista de alvos das águias para reforçar o ataque e, segundo apurou O JOGO, já recebeu mesmo contactos da parte de Roger Schmidt. O técnico alemão fez questão de procurar o atacante no sentido de explicar-lhe os seus planos para ele e para a equipa, isto numa altura em que as partes vão dialogando no sentido de acertar todos os pormenores relativos à transferência, que custará cerca de 15 M€ ao Benfica, valor a pagar ao New York City.