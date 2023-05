Schmidt lembrou dificuldades: "Dinâmica mudou depois do FC Porto e Chaves"

Técnico alemão falou aos jornalistas menos de 24 horas depois de conquistar o título de campeão nacional pelo Benfica

Sensação do título: "Estou orgulhoso. Falámos dos nosso objetivos no início da época. No Benfica o que se espera são títulos. Estamos muito orgulhosos. Foi duro até ao último minuto. Estamos felizes. Foi conseguido com muito esforço. Foi uma competição muito dura, não só a nível físico, como também a nível mental. Precisámos de demonstrar força mental. Depois do FC Porto e do Chaves, a dinâmica mudou. Acabámos por demonstrar que conseguimos jogar sob pressão. Merecemos ser campeões."

Festa no Marquês: "Nunca tinha visto nada como ontem. É uma das melhores celebrações a nível europeu. Já tinha visto algumas imagens no nosso balneário. Não é a mesma coisa ver em fotografias ou na realidade. Até a chegada ao Marquês foi fantástica. Sempre ouvi falar nisso. Tentamos sempre devolver o carinho dos adeptos. Foi um dia extraordinário, para mim e para os jogadores. Sei bem o esforço dos atletas. Foi um prazer."