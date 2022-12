Schmidt lamenta empate e eliminação, mas lembra: "Não jogámos mal"

Declarações do treinador do Benfica, no final do encontro com o Moreirense (1-1)

Reação ao empate: "Sim, claro que sabe como uma derrota. Respeito ao nosso adversário. Mesmo assim, não jogámos mal, falhamos demasiadas oportunidades. A primeira parte foi muito boa. Na segunda parte, criámos várias oportunidades. Temos de aceitar. Não posso dizer muita coisa má sobre os jogadores."

Intenção de vencer Taça da Liga: "Quando iniciámos a competição, queríamos ganhar. Às vezes, outras equipas estão a fazer bem o seu trabalho. Temos de lhes dar os parabéns e concentrar nas outras competições."

Jogo de Braga: "Primeiro, tentaremos usar os próximos dias para treinar bem. Temos de voltar ao mesmo espírito, já com os jogadores regressados do Mundial."

Adeptos: "Eles apoiaram a equipa. Podemos sempre contar com eles."