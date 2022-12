Schmidt indica Otamendi e António Silva: "Um enorme prazer para mim"

Roger Schmidt, treinador do Benfica

Treinador do Benfica fala sobre a experiência e juventude que tem no plantel das águias.

Roger Schmidt, treinador do Benfica, concedeu uma entrevista à UEFA, numa conversa onde abordou a juventude e experiência que tem no plantel do clube da Luz. A dupla de centrais, por exemplo, tem sido composta por Otamendi, agora campeão mundial, e António Silva, um jovem que cumpre a primeira época na equipa principal.

"A dupla de centrais formada pelo Nico Otamendi e pelo António Silva é o reflexo da nossa equipa: um jogador que passou pelos vários escalões da nossa academia e um jogador que já jogou pelo Manchester City e pela seleção argentina, e que conquistou muito. O grande desafio é juntar com sucesso todas essas diferentes vivências", afirmou o treinador alemão.

"Dominar esse desafio, acompanhar esses jogadores e liderá-los tem muito a ver com o facto de já se ter passado por essas situações e ser possível envolvermo-nos com esses jogadores e acompanhá-los. É claro que um jogador jovem precisa de mais informações e conselhos táticos, ao passo que um jogador experiente só necessita de instruções específicas. Mas é entusiasmante e um enorme prazer para mim", disse ainda Schmidt.