Schmidt "finta" questão sobre participações disciplinares e diz: "Não leio jornais"

Declarações de Roger Schmidt, treinador do Benfica, na antevisão ao jogo com o Estoril, da ronda 29 e marcado para as 18h00 de domingo.

Participações disciplinares contra o FC Porto: "Não li nada sobre isso. Não vou comentar."

Futebol português: "Estou impressionado com a qualidade do futebol português, com a qualidade dos treinadores. É uma competição difícil para ser campeão, porque, com Sporting, FC Porto e Braga, há boas equipas no campeonato. Todas estas equipas demonstraram, não só na I Liga, como também nas provas internacionais, que são muito boas. Tiveram bons resultados e praticaram bom futebol. É óbvio que a qualidade do futebol é muito boa. Cada campeonato tem a sua cultura, e, em Portugal, por vezes, jogamos em estádios muito grandes, e, noutras, em estádios muito pequenos, com poucos adeptos. Mas gosto desta experiência. Estou muito feliz, por isso é que renovei contrato. Sinto que estou no lugar certo."

Ruído no futebol: "Focam-se muito no futebol, é algo de muito grande, em Portugal. Vê-se isso mesmo quando se liga a TV ou se abre os jornais. Para ser sincero, não leio jornais e não vejo televisão. Por isso, só posso dizer que há muitas pessoas interessadas, caso contrário não haveria tanto ruído. É do que as pessoas gostam. Portugal tem adeptos entusiastas e querem saber de tudo o que se passa. Faz parte do futebol, e gosto."