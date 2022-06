Schmidt fala dos árbitros portugueses e sobre o FC Porto diz: "Mereceu o título"

Declarações do treinador do Benfica, numa conferência de imprensa realizada no Estádio da Luz

Árbitros e rivais: "Estou entusiasmado para conhecer os árbitros. Estão numa posição especial. Tento sempre ter a minha própria ideia. O FC Porto fez muitos pontos e mereceu ser campeão. Sporting foi campeão na época anterior. Estamos a falar de uma nova temporada e temos de lutar pelo título, que é o principal objetivo."

Época diferente: "O passado não importa muito, podia ter corrido melhor a última temporada. A partir de agora, todos começam do zero. Queremos melhorar e jogar de forma diferente. Queremos ser mais estáveis do ponto de vista exibicional. Estamos focados. Queremos jogar de forma diferente e melhor."

Mais pressão depois de várias épocas sem ganhar? "Para mim não me importa o passado. A responsabilidade do clube está sempre presente. Há uma grande crença que eu sou o homem certo. Tenho de justificar e provar que eles fizeram uma escolha boa. Nos clubes que treinei anteriormente já era assim. Queremos tornar os adeptos do Benfica felizes. Por agora não sinto essa pressão."