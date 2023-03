Schmidt fala de Chiquinho e sobre Aursnes atira: "Pode jogar em todo o lado"

Declarações do treinador do Benfica, antes do confronto com o Club Brugge, marcado para esta terça-feira (20h00) e referente à segunda mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões

Momento certo para renovação? "Já disse várias vezes que estou muito feliz no Benfica. Estou focado no meu trabalho. Ainda tenho mais um ano de contrato. Neste momento, há coisas mais importantes. Até agora, estamos a fazer uma boa época. Estamos no último terço na Liga e na Champions, é um momento decisivo para conseguirmos algo de especial."

Aursnes e Chiquinho: "Pensei sobre isso. Ainda não tenho certeza. Estou contente por ter todas as opções. Mostraram no treino que estão prontos. Tenho de pensar qual a melhor solução. Aursnes pode jogar em todo o lado, não tenho a certeza que, originalmente, seja um seis. Vamos precisar de gente no banco, Neres e Guedes mostraram isso na primeira mão."

Significado de estar nos quartos da Champions: "Neste momento, não significa nada, porque ainda não conseguimos a qualificação. Respeito sempre o adversário. Ainda não está feito."