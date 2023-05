Schmidt explica substituição ao intervalo: "Tentei proteger o João Mário"

Declarações de Roger ​​​​​​​Schmidt, treinador encarnado, após o Sporting-Benfica (2-2), dérbi relativo à 33.ª jornada da Liga Bwin.

Reação do Benfica na segunda parte: "Nós já esperávamos um jogo difícil, em que podíamos ter sido campeões, mas jogámos contra uma boa equipa que queria chegar à Champions. Foram duas partes diferentes em termos de intensidade, o Sporting ganhou a maioria dos duelos na primeira, em que não estivemos ao nosso melhor nível, mas depois conseguimos dois golos. Mudámos algumas coisas ao intervalo e a partir disso foi um jogo completamente diferente, com mais intensidade e pressão da nossa parte. Conseguimos voltar ao jogo, voltámos a acreditar com o primeiro golo e no final merecemos o segundo. Quando estamos a perder 2-0 ao intervalo, temos de aceitar o ponto e é de salientar a nossa capacidade de concentração. Estou contente com a forma como jogámos na segunda parte e agora queremos vencer na próxima semana para sermos campeões".

Está triste com o resultado? E como explica a substituição de João Mário ao intervalo? "Não estou triste, não somos máquinas, somos seres humanos e temos sempre de respeitar o adversário e trabalhar muito. Esperava um jogo difícil e aceito o resultado e a história do jogo, especialmente por causa da primeira parte. Sobre o João Mário, ao intervalo tivemos de mudar algumas coisas táticas. O Alex [Bah] voltou de lesão e tentei proteger o João Mário um bocado, avançando o Aursnes. Às vezes há que cuidar dos jogadores e esse foi o momento que achei melhor para retirá-lo".