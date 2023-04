Schmidt explica porque deixou Gilberto de fora e optou por Aursnes: "Ele entendeu"

Declarações de Roger Schmidt, treinador do Benfica, em antevisão ao jogo com o Gil Vicente, em Barcelos, relativo à 30.ª jornada da I Liga. A partida está agendada para as 20h30 de sábado.

Gilberto não foi titular contra o Estoril e foi Aursnes a jogar na lateral direita. Falou com o jogador? "Falo com todos os jogadores quando é necessário. Decidi pelo Aursnes na semana passada. Na minha opinião, o Gilberto estava cansado, jogou muitos jogos e jogos difíceis. E não estava ao seu melhor nível fisicamente, daí ter escolhido o Aursnes. Ele entendeu e é um jogador muito importante para nós, que agora está mais fresco."

Otamendi, António Silva e Grimaldo em risco de suspensão: "Sei disso, mas neste momento estamos totalmente focados no jogo de amanhã. Temos boas soluções em todas as posições. O Morato e o Lucas Veríssimo estão em grande forma, não tenho dúvidas da qualidade deles. Se for preciso substituir alguém, faremos isso. Acredito em todos os jogadores. Substituir jogadores faz parte do futebol, vamos ver a decisão amanhã. E depois veremos quais estão disponíveis para o Braga."