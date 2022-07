Schmidt espera rei do passe da Libertadores: futuro de Enzo Fernández define-se de madrugada

É na próxima madrugada que se poderá definir a vinda de mais um reforço para o Benfica. O médio do River Plate tentará evitar uma eliminação que é um bilhete de avião para a Luz. Enzo Fernández destaca-se nas estatísticas da Taça Libertadores.

O River Plate ainda não deu a última palavra no que diz respeito à continuidade na Taça Libertadores, desfecho que influencia diretamente o futuro do médio Enzo Fernández, já contratado pelo Benfica, estando Roger Schmidt à espera de receber, o mais rápido possível, aquele que é até ao momento o rei do passe na competição.

De facto, e segundo as estatísticas oficiais da Conmebol, que organiza a competição, o médio de 21 anos já contratado pelas águias por 10 milhões de euros (mais oito em variáveis) por 75% dos seus direitos é, nesta fase, o líder das estatísticas de passes, com 498 em sete jogos. O camisola 13 dos millonarios é mesmo, e até por isto, uma das principais armas do técnico Marcelo Gallardo para manter o emblema de Buenos Aires em prova.

Na próxima madrugada, Enzo Fernández - está entre os 26 convocados - e o River Plate irão tentar inverter a derrota da primeira mão, por 1-0, no terreno do Vélez. Porém, em jogo estarão interesses de outro lado, pois o Benfica está à espera pela eliminação dos millonarios, nesta fase, para receber o reforço para o meio-campo. No negócio entre as partes ficou decidido que o jogador apenas viajará após a participação do River, que se for à final apenas permitirá às águias contarem com o médio em janeiro.