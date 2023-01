Schmidt: "Enzo está feliz e a treinar bem. É um assunto encerrado"

Declarações do treinador do Benfica na antevisão ao jogo em casa do Varzim, dos oitavos de final da Taça de Portugal, agendado para as 20h45 de terça-feira.

Jogo com o Varzim: "Espero um jogo típico de Taça. Estamos nos oitavos de final, vamos jogar contra um clube da Liga 3, mas tem demonstrado a sua qualidade, ganhou os últimos três jogos da Taça. Tem sempre muitos jogadores atrás da bola, uma situação semelhante à de outros jogos. Não vamos subestimar esta equipa. Vamos estar prontos para o jogo, queremos passar aos quartos de final e vamos dar tudo para vencer a Taça de Portugal."

Enzo: "Já o disse, está encerrada esta questão. É um jogador nosso. Está feliz, a treinar bem, faz parte da equipa. Está tudo dito."