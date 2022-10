Schmidt encantado com António Silva: "Mostrou que pode ser fiável ao mais alto nível"

Declarações de Roger Schmidt, treinador encarnado, em antevisão ao Benfica-Rio Ave, partida relativa à nona jornada da Liga Bwin e que está marcada para sábado, às 18h00.

Depois do jogo com o PSG, como está a equipa? "A equipa está bem, os jogadores que jogaram estão um bocado cansados, mas é sempre bom sair confiante de um jogo como este. Tivemos uma boa preparação para o Rio Ave e amanhã vamos estar prontos, na nossa casa. Temos grandes objetivos e vamos lutar pela vitória. Penso sempre no onze inicial do jogo seguinte, até porque só temos dois dias de repouso, mas a decisão final só tomarei amanhã. O Rio Ave é um adversário difícil, tem bons avançados e jogadores de qualidade, espero um jogo difícil".

António Silva é uma esperança ou certeza? "É jovem e esta a jogar bem. Já jogou uns quantos jogos, foi titular pela primeira vez com o Morato, quando o Otamendi estava suspenso, e já mostrou a sua qualidade na Champions. Ele mostrou que pode ser fiável ao mais alto nível. A defesa tem estado bem e isso ajuda o jogador, fica mais fácil que mostre a sua qualidade. O António e um grande talento e faz parte de uma equipa que também está bem".

Merece ir ao Mundial? "Essa decisão não é minha, é do selecionador português, que é um treinador com muita experiência e terá de decidir isso".