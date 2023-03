Schmidt em risco de perder o miolo: suspensões podem abrir portas à sexta dupla

Depois da lesão de Chiquinho, o técnico encarnado pode vir a perder mais médios para os próximos jogos devido a castigos.

Roger Schmidt pode ver-se forçado a fazer mudanças no meio-campo do Benfica, nos próximos jogos, caso Florentino ou Aursnes vejam um cartão amarelo no campeonato. Isto porque os dois médios estão no limite da suspensão: já foram amarelados por quatro vezes, esta temporada, em jogos para a Liga. Caso qualquer um deles tenha de cumprir um jogo de castigo, Roger Schmidt vai mesmo ter de procurar uma dupla inédita para alinhar no centro do campo do Benfica.

Há vários jogos que, tanto Florentino como Ausrnes, têm conseguido evitar a suspensão. O português viu o quarto amarelo a 26 de janeiro, frente ao Paços de Ferreira. O norueguês foi antes, a 21 de janeiro, na partida com o Santa Clara. Apesar desta limitação, o treinador do Benfica não tem feito a gestão da equipa baseada nos possíveis castigos disciplinares, já que, desde aí, Aursnes e Florentino têm sempre sido titulares.

A questão do meio-campo do Benfica e da possível suspensão dos dois médios faz soar mais o alarme tendo em conta a baixa de Chiquinho durante, pelo menos, as próximas duas semanas. O camisola 22 lesionou-se no jogo frente ao Vizela e vai ficar de fora, pelo menos, no jogo com o Famalicão e com o Brugges, mas também não é segurou que já esteja apto para a visita ao Marítimo. Neste cenário, Aursnes e Florentino são a dupla que assume o meio-campo. No caso de um deles (ou os dois) não estar disponível, Roger Schmidt vai ter de inovar.

Suspensões podem abrir portas à sexta dupla

Desde o início da época, apenas quatro jogadores alternaram na dupla de médios: Enzo Fernandez, Florentino, Aursnes e Chiquinho. Destes, a escolha mais habitual foi mesmo a de Florentino-Enzo, em 25 jogos; seguida de Chiquinho-Florentino, com nove; Enzo-Aursnes, em três; Florentino-Aursnes, em duas; e Enzo e Chiquinho que dividiram o centro do campo apenas uma vez. Agora, Roger Schmidt pode ter de estrear uma parelha nova e a escolha deve recair em João Mário.

O médio português, que está a fazer a melhor época da carreira, é o que, dos restantes médios disponíveis, reúne mais características para baixar no terreno e garantir soluções no caso das ausências de um dos habituais escolhidos. Aliás, esta época, Schmidt já experimentou essa solução. No jogo da primeira volta, frente ao Vizela, Enzo e Florentino foram titulares e saíram aos 66", substituídos por Aursnes e Musa, numa altura em que o Benfica perdia por 1-0. Com a entrada do avançado croata, João Mário, que acabou por marcar o golo da vitória (2-1), recuou no terreno para jogar ao lado de Aursnes.

Repetir esse cenário pode ser a única alternativa de Schmidt, mas se precisar de substituir a dupla completa, há apenas João Neves, médio de 18 anos recrutado à equipa B, que o técnico alemão estreou mas que soma apenas 29 minutos em oito presenças e nenhuma como titular. E nem João Mário nem João Neves têm características defensivas.