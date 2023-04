Schmidt: "Em condições normais, com estes pontos somos campeões"

Declarações de Roger Schmidt, treinador encarnado, em conferência de imprensa de antevisão ao Chaves-Benfica, jogo marcado para sábado (18h00) e relativo à 28.ª jornada da Liga Bwin.

O Benfica parece cansado. Neres não poderia ter sido mais útil nos últimos jogos? "Eu percebo a sua opinião, mas enquanto treinador, tenho de ver mais um plano mais geral. Como disse, já fizemos 27 jogos, temos 71 pontos, marcámos muitos golos e não sofremos assim tantos. Mas durante uma época há fases em que não estamos a 100 por cento. Não somos imbatíveis nem uma equipa milionária. Temos de mostrar atitude e é isso que os jogadores estão a fazer. Uma derrota não muda nada, eu vejo o panorama geral. Em condições normais, com estes pontos somos campeões, basta ver as outras Ligas. Mão há assim tantas equipas com os mesmos números que nós. É natural que quem está de fora veja as coisas de forma diferente, mas tivemos de esperar nove meses até chegar a este ponto. As duas derrotas não beliscam a nossa confiança, depois do apito final [contra o Inter] analisámos o que aconteceu e começámos a análise ao Chaves. Espero vencer e para já temos de falar das duas derrotas, mas a minha visão é um pouco diferente da vossa [jornalistas]".

Ansiedade de ganhar pode prejudicar a equipa? "Eu não penso assim. Estivemos a época toda dessa forma. Quem quer vencer em Portugal tem de ganhar quase todos os jogos. Estamos em concorrência direta com o FC Porto, Braga e Sporting, que são equipas muito boas, basta ver os seus jogos internacionais. Ser campeão em Portugal não é fácil e quem o quer ser tem pressão em todos os jogos durante toda a época. Começou em Arouca no verão, nessa altura já tínhamos esta pressão".