Schmidt elogia: "Benfica e FC Porto jogaram como se fosse a final do Mundial"

Declarações de Roger Schmidt, treinador do Benfica, após a conquista da Supertaça, na sequência de uma vitória por 2-0 frente ao FC Porto.

O que disse aos jogadores no intervalo para a equipa ter entrado tão diferente na segunda parte? "Disse que estávamos a jogar bem, que eles tinham de estar prontos para sofrer e que tinham feito uma boa primeira parte. Foram uns primeiros 20 minutos difíceis, foi difícil encontrar soluções e disse-lhes que o 0-0 ao intervalo era importante. Depois foi importante meter o Musa, porque depois do intervalo ficámos mais agressivos, mudámos de velocidade, ganhámos muitas bolas e no fim foi um jogo muito difícil, com bom futebol, em que merecemos ganhar".

Foi um erro da sua parte começar o jogo sem um avançado puro? "Bom, mesmo com o Gonçalo Ramos tínhamos de lutar na primeira parte. Temos de aceitar também a qualidade do adversário e o FC Porto jogou muito bem na primeira parte, eles ganharam muitas bolas e a bola não esteve tantas vezes no nosso ataque, por isso ter um avançado não faria diferença. Há jogos assim e era preciso mudar. Estou satisfeito com a equipa pela atitude e pelo futebol demonstrado na segunda parte".

Vitória frente ao FC Porto é mais importante do que o título da Supertaça? "A Supertaça não é o troféu mais importante, mas se o conquistarmos significa que ganhámos o primeiro troféu da época e isso também depende sempre do valor do adversário. Neste caso ganhámos ao FC Porto e as duas equipas deram o máximo. Os jogadores não jogaram como se fosse a Supertaça, jogaram como se fosse a final do Mundial. Mas isto não tem nada a ver com o que aí vem, na segunda-feira há mais um jogo e será passo a passo".