Schmidt e um possível regresso de João Félix ao Benfica: "Como é que isso pode acontecer?"

Declarações de Roger Schmidt, treinador do Benfica, em conferência de Imprensa na véspera do duelo com o Feyenoord (domingo, 15h00)

João Félix: "Eu não tenho influência nessa discussão [nos media]. Para ser honesto estas histórias para mim não são realistas. Se um jogador sai do Benfica por 120 milhões de euros, sendo um jogador, depois volta um ou dois anos depois? Como é que isso pode acontecer? É quase impossível. Claro que João Félix é um ótimo jogador, nos últimos anos o desenvolvimento não foi como todas as pessoas estavam à espera, porque tem potencial para ser um jogador de top. Não sei qual é o problema, mas nesta altura não é um tema para mim."

Reforços: "Jokçu é um jogador que já seguíamos há algum tempo, não conseguimos no inverno, mas fiquei muito feliz por ele ter decidido vir para cá. Ele já mostrou na pré-época que é um ótimo jogador e que sabe bem ler o jogo, liderar a equipa, fazer boas decisões, é um ótimo jogador. Tivemos de substituir o Grimaldo, tentámos encontrar uma boa solução, o Jurásek tem um perfil diferente dele, eles gostam de vir para aqui porque é uma oportunidade de jogar num dos maiores clubes da Europa. Vejo-o muito motivado nos treinos."