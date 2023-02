Schmidt e um "exemplo de atitude muito boa": "Mesmo quando não jogava tanto..."

Chiquinho tem estado em foco no meio-campo do Benfica

Treinador do Benfica elogiou Chiquinho na antevisão ao jogo de Braga.

Chiquinho agarrou a titularidade no meio-campo do Benfica após a saída de Enzo Fernández e foi esta quinta-feira elogiado por Roger Schmidt. O treinador, na antevisão ao jogo de Braga, para a Taça de Portugal, vincou que o jogador tem cumprido em pleno.

"Ele já fez jogos muito bons esta época. Nos últimos jogos, jogou numa posição ligeiramente diferente e esteve muito bem. Demonstrou toda a qualidade de que precisas nesta posição, tanto com bola como sem ela, forte nos duelos. Amanhã, é muito importante que joguemos ao nível físico, como o Braga. Ele esteve muito bem. Tem de manter esta forma, estou muito satisfeito com as exibições dele", disse.

A atitude de Chiquinho nos treinos foi também realçada. "É sempre muito positivo nos treinos. Mesmo na altura em que não jogava tanto, empenhava-se sempre e, agora, colhe os frutos. É um exemplo muito bom do que se consegue com uma atitude muito boa", rematou.

O jogo com o Braga, dos quartos de final da Taça de Portugal, tem início às 20h30 de quinta-feira.