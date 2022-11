Schmidt e um desejo para o Mundial: "Espero que possam chegar à final..."

Roger Schmidt fez a antevisão ao encontro com o Gil Vicente, na Luz, agendado para as 18h00 de domingo e referente à ronda 13 do campeonato.

Jogo com o Gil Vicente: "As minhas expectativas passam por manter o nível. Se queremos ficar no topo, temos de ganhar e queremos apresentar um bom futebol."

Jogadores do Benfica no Mundial: "Fico muito feliz com as chamadas da Argentina [Otamendi e Enzo Fernández] e pelas chamadas de António Silva, Gonçalo Ramos e João Mário à seleção portuguesa. É merecido. Tem sido uma grande época. Isto é fruto do trabalho. Espero que estes jogadores possam chegar à final. É o meu desejo. Há outros que podiam estar nestes grandes torneios.."

Perde Otamendi e António Silva, centrais titulares: "Vou perder dois centrais, numa posição onde os treinadores não gostam de mexer, mas temos que fazer alterações e temos boas opções. Morato, Brooks, João Victor e Lucas Veríssimo. São boas soluções para nós."