Schmidt é questionado sobre Ausrnes e diz-se "surpreendido" com o médio

Declarações de Roger Schmidt, treinador encarnado, em conferência de imprensa de antevisão ao Vizela-Benfica, marcado para sábado (20h30) e relativo à 22.ª jornada da Liga Bwin.

Fredrik Aursnes está a ser um jogador chave e é adorado pelos adeptos. Sabia disso? "Eu estou muito contente por ele estar cá. Ainda bem que se pôde realizar esta transferência. Qualquer equipa precisa de equilíbrio e ele dá-nos isso. Ele corre muito, se calhar é quem corre mais no plantel. Ele corre 13 ou 14 quilómetros por jogo, independentemente de onde joga. É muito inteligente taticamente, fiável no plano geral e de grande qualidade. É um tipo de jogador essencial para todas as equipas e estou contente e surpreendido por ele se ter desenvolvido tão rapidamente. Ele consegue ajustar o comportamento à posição e parece que consegue fazer todas as posições do meio campo e ataque e manter o mesmo nível. À volta dele também há muito bons jogadores e todos eles beneficiam do estilo do jogo e dos que os rodeiam. Neste momento, há muitos jogadores a jogarem bem porque estão entrosados. Numa equipa que joga bem, isso traz benefícios individuais e Fredrik é um exemplo disso".