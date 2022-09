Schmidt e os jogadores que vão para as seleções: "Que voltem sem queixas..."

Declarações do treinador do Benfica, no final do encontro com o Marítimo (5-0)

Compromissos das seleções: "Espero que os jogadores que vão para as seleções cheguem sem lesões. Que voltem sem queixas. Os que ficam vão ter alguns dias de folga. É importante para relaxar e passar tempo com a família. Jogámos muitos jogos nos três primeiros meses. Vamos usar os treinos que temos para melhorar em alguns aspetos. Há tópicos que têm de ser melhorados. Vamos aproveitar."

Início no clube: "Estou feliz por estar aqui desde o primeiro dia. É um grande clube, com gente simpática. Senti-me sempre bem vindo. Temos passado bons momentos juntos. Estou a gostar de todos os dias. Não tinha expectativa quando começámos. Queremos mostrar bom futebol. Temos de ganhar muitos jogos. Temos de estar sempre muito focados e preparar o próximo jogo da melhor forma. É bom para nós, um bom começo. Estamos com muita confiança, mas estamos apenas no início."