Schmidt e o mercado: "Estamos felizes com o plantel, mas se pudermos melhorar..."

Roger Schmidt, treinador do Benfica

Roger Schmidt, treinador do Benfica, fez a antevisão ao duelo em casa do Moreirense (sábado, 19h00), da terceira jornada da fase de grupos da Taça da Liga.

Necessidades no plantel do Benfica: "Não temos grandes necessidades. Jogamos bem, os jogadores evoluíram. Como equipa, demonstrámos um bom espírito. A janela de transferências está aberta e, por isso, temos sempre de pensar em pequenos ajustes. Veremos o que é possível. Não temos pressão, de todo. Estamos felizes com o plantel. Se pudermos melhorar o plantel, melhor."

Lesão de Neres: "Neres teve alguns problemas, pequenos. Veremos se estará bem para o jogo com o Moreirense. Se tiver uma lesão pequena, não queremos arriscar."

Mundialistas portugueses: "O Gonçalo e o António estão disponíveis. O João Mário tem um pequeno problema no pé. Ainda não pode treinar. Veremos o que acontecerá. Tomaremos uma decisão."