Schmidt e o lance com Otamendi: "Não sei porque é que o VAR não interferiu, era penálti"

Declarações de Roger Schmidt, treinador encarnado, após o Chaves-Benfica (1-0), jogo relativo à 28.ª jornada da Liga Bwin.

Sente-se menos confiante em relação ao campeonato? "Quando me perguntaram antes do jogo se já me sentia campeão, disse que teríamos de lutar até ao último segundo. Espero que sejamos campeões mas são situações que temos de aceitar. Hoje tentámos tudo e estávamos a fazer uma época quase perfeita, mas ainda temos quatro pontos de vantagem e temos de vencer. Esperamos uma reação após estas derrotas e vamos lutar juntos para sermos campeões".

O que faltou nestes jogos recentes? "As contas fazem parte do futebol e há deste tipo de jogos. Tem faltado sermos criativos como temos sido durante a maior parte da temporada. Falta-nos o último passe, a última decisão para que um jogador possa ficar em boa situação para marcar".

Lance com Otamendi: "Não sei porque é que o VAR não interferiu, era penálti. Talvez tenha sido difícil para o árbitro ver, mas na televisão vê-se que há um pontapé na cara do Otamendi, é penálti".