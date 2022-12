Schmidt e o futuro na Champions: "Não sei muito acerca do Club Brugge"

Roger Schmidt foi entrevistado pela comunicação do Benfica

A fase de grupos da Liga dos Campeões: "Era seguramente o nosso objetivo, depois do apuramento para a Liga dos Campeões, passar da fase de grupos e chegar aos oitavos de final. Com a Juventus, o PSG e o Maccabi, tocou-nos um grupo claramente complicado. Foi por isso que, ao princípio, não nos importava terminar em primeiro ou segundo, mas claro que mais perto do final, especialmente após o duplo embate com o PSG, sabíamos que o primeiro lugar estava ao nosso alcance".

O improvável: "Foi uma última jornada improvável: o PSG venceu a Juventus e nós ganhámos em Israel. O facto de ter chegado ao desempate por diferença de golos foi surpreendente, e foi uma questão de ímpeto, mas também mostrámos que somos capazes de dar tudo e fazer as coisas bem até ao final. É evidente que tivemos alguma sorte em marcar os golos na altura certa. Faz uma enorme diferença passar em primeiro ou segundo, não só no sorteio, mas também por jogar em casa na segunda mão."

Os oitavos na Champions: "Já atingimos o nosso primeiro objetivo, o de passar da fase de grupos, mas obviamente continuaremos a lutar para ganhar em todos os jogos da próxima fase. É claro que irá ficar progressivamente mais difícil, são jogos a eliminar, que podem ficar decididos pela forma ou pelo impulso de um dia. Mas creio que ao longo das últimas semanas e meses temos mostrado que somos capazes de nos concentrar num jogo de cada vez. Seguramente vamos fazer o mesmo na fase a eliminar. Queremos tentar passar para os quartos de final, e depois veremos o que se segue para nós. Temos passado a época a pensar jogo a jogo, em todas as competições, tentamos dar o nosso melhor e apresentar a melhor forma possível, e só é possível fazê-lo se tratarmos o próximo jogo como o jogo mais importante, e se nos prepararmos da melhor maneira."

Sobre o Brugge: "Ainda falta muito tempo, na minha opinião, por isso ainda não estou concentrado nesse jogo. Não sei muito acerca do Club Brugge. Naturalmente, são uma equipa forte, com muitos jogadores jovens e talentosos. Vou começar a pensar neles como adversários dentro de um ou dois meses. Ainda temos algum tempo. Por agora, vamos descansar um pouco, concentrar-nos na Taça da Liga, na Liga e na Taça de Portugal, e mais tarde pensaremos na Liga dos Campeões."