Schmidt e o atraso dos rivais: "Não me compete a mim falar sobre favoritos"

Declarações do treinador do Benfica, no final do encontro com o Marítimo (5-0)

Distância não decisiva: "Devemos estar sempre focados em cada jogo. Estamos no início da temporada. Ainda faltam 27 jogos. Não é decisiva essa distância. O importante é ganhar os nossos jogos. Estamos num bom nível. É a consequência de estarmos focados. Tecnicamente, estamos bem."

Atraso dos rivais: "Como disse desde o início: não me compete a mim falar sobre favoritos. Aquilo que fazemos é trabalhar duro, mas estamos no início. Depois desses 27 jogos, podemos falar. Ainda é muito cedo."