Schmidt é especialista nas Taças e vai à procurar de acabar com o jejum do Benfica

Águias não ganham a prova desde 2016/17. Especialista, técnico já venceu a competição na Áustria, China e Países Baixos. Nos dois últimos clubes que orientou, Beijing Guoan e PSV, o treinador germânico acabou com longos períodos sem vencer as respetivas taças: 15 anos no primeiro e dez no segundo.

Imbatível até ao momento ao serviço do Benfica, com 14 vitórias e três empates, Roger Schmidt ataca amanhã uma nova prova, desta feita a Taça de Portugal, competição que os encarnados não vencem desde 2016/17.

As águias vivem um jejum de títulos (o último conquistado foi a Supertaça, no arranque de 2019/20) que se acentua na prova-rainha. Isto porque só a Taça da Liga foge há mais tempo, desde 2015/16.