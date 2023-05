Schmidt e as palavras de Conceição: "Não vi todos os jogos do FC Porto, mas vi os nossos"

Treinador do Benfica diz que a equipa "jogou muito bem".

Sérgio Conceição afirmou que o FC Porto foi a melhor equipa, apesar do segundo lugar do campeonato, uma declaração comentada este domingo por Roger Schmidt.

"É a opinião dele. Eu não vi todos os jogos do FC Porto, mas vi os nossos. Acho que jogámos muito bem. Antes do jogo, disse que depois de 34 jornadas, a equipa que tem mais pontos - que também é a que marcou mais golos e sofreu menos - é a que merece ser campeã. E quem está nesse lugar é o Benfica", afirmou o treinador das águias este domingo, num encontro com jornalistas.

Schmidt renovou recentemente com o Benfica, mas assegurou que, na altura, não se sentia campeão. "Não, agora sinto-me campeão. Quando me falaram em prolongar o contrato, a minha resposta foi que tinha de demonstrar que tinha qualidade para o Benfica. Há que esperar que o treinador assuma a responsabilidade de vencer títulos. A convicção do clube, da direção, de prolongar o meu contrato... Demonstraram essa confiança em mim, comecei a pensar nisso e, para mim, é uma grande honra fazer parte do Benfica. Renovar antes do final da temporada foi uma honra. Mas claro que esperava que podíamos ser campeões, caso contrário as coisas podiam ter sido um bocadinho diferentes", vincou.