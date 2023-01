Schmidt e as negociações por Enzo: "O que estão a fazer é um desrespeito"

Declarações de Roger Schmidt, treinador do Benfica, em conferência de Imprensa de antevisão à receção ao Portimonense, agendada para as 19h00 de sexta-feira e a contar para a 15.ª jornada da Liga Bwin.

Portimonense: "Amanhã vai ser um jogo difícil. O Portimonense é uma boa equipa, joga muito com o físico, com muita intensidade. Defende com muitos jogadores atrás da linha da bola, não é fácil criar oportunidades, precisamos de ter um desempenho excelente."

Derrota com o Braga: "Todos ficámos desiludidos com o resultado de Braga. Não jogámos como queríamos jogar e se jogarmos a esse nível vamos ter dificuldades com todas as equipas da Liga. Temos de voltar à atitude base. Temos de jogar futebol tático, se não o fizermos o desempenho individual piora. Analisámos tudo, os jogadores tiveram uma boa reação, treinámos bem e estamos ansiosos de jogar em casa, perante o nosso público, queremos mostrar um bom jogo aos nossos adeptos e lutar pelos três pontos."

Enzo: "Foi um grande tópico esta semana. Primeiro de tudo, é uma boa pessoa e um extraordinário jogador. Queremos que ele fique. Claro que a situação não é fácil, jogou no Mundial, ganhou o Mundial, teve propostas, está muito dinheiro em jogo. Enzo é um jovem jogador, é normal que esteja a pensar nisto e esteja confuso. Acho que todos podemos compreender isto, mas é uma excelente pessoa. Não teve autorização para ir à Argentina, faltou a dois treinos, não é aceitável e vai ter consequências, não vou antecipar quais. Não queremos vendê-lo. Ninguém quer vender, nem eu, nem o presidente, ninguém. Ele tem uma cláusula, se quiser sair e alguém bater a cláusula, nada podemos fazer e se calhar perdemos o jogador. Há um clube que quer o nosso jogador e sabem que não queremos vendê-lo. Tentaram aliciar o jogador e sabem que só podem tê-lo se pagarem a cláusula. O que estão a fazer é um desrespeito, estão a deixar o jogador maluco. Fingem que querem pagar a cláusula e depois querem negociar. Não é assim que se tem boas relações entre clubes quando querem um jogador. Sobre o Enzo é tudo o que me oferece dizer, não vou responder a mais. Com isto sabem como me posiciono em relação ao tema."