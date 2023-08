Schmidt e a Supertaça: "É sempre difícil prever o que o FC Porto vai fazer"

Declarações de Roger Schmidt, treinador do Benfica, em conferência de imprensa de antevisão à Supertaça, diante do FC Porto, marcada para quarta-feira, às 20h45, em Aveiro.

O que espera do árbitro Luís Godinho? "Espero o que espero sempre: um bom jogo para os jogadores e árbitros. Num jogo grande, pode-se mostrar qualidade, sejam jogadores ou árbitros. Ele é o árbitro da Supertaça e já mostrou no passado que é um grande árbitro e foi por isso que foi nomeado para este jogo".

E do FC Porto? "É um jogo equilibrado, as duas equipas mostraram um futebol de topo na época passada e conquistaram títulos. Ainda não vi o FC Porto esta época, só teve jogos particulares, como nós. Amanhã vamos ver. Estamos em situações idênticas e é sempre difícil prever o que vão fazer. O futebol é sempre sorte, decisões... é sempre bom em detalhes".

As suas maiores dúvidas para o onze são no avançado e no central que jogará ao lado de António Silva? "Pensei no onze de amanhã mas a primeira coisa é encontrar a tática e depois fazer a última decisão. Sem o Gonçalo [Ramos] temos de pensar em como o vamos substituir e tomar decisões. Tenho ideias mas hoje temos mais um treino. Vamos tomar decisões e sei por experiência que podemos mudar de ideias várias vezes durante a semana, por isso só vamos escolher o onze titular antes da hora do jogo".

O Benfica pode replicar o sucesso da época passada, em que teve uma grande série de vitórias seguidas? "Cada vitória é importante. Se ganharmos uma final contra um dos nossos maiores rivais, será sempre bom, mas temos de nos exibir bem taticamente. Espero um jogo duro e na época passada não pensámos em vencer jogos consecutivos, era jogo a jogo".