Schmidt e a renovação de Grimaldo: "Claro que é difícil, é um jogador excelente"

Declarações do treinador do Benfica na antevisão ao jogo de Paços de Ferreira, com início às 20h15 de quinta-feira.

Em final de contrato com o Benfica, Grimaldo não chegou, pelo menos até ao momento, a um entendimento para a renovação de contrato e Schmidt não se mostra surpreendido. O técnico das águias salientou a qualidade do espanhol num momento em que o lateral pode decidir o futuro.

"Claro que é difícil, é um jogador excelente e acaba contrato no verão. São situações complicadas para todos os clubes. Passa a ter a oportunidade de assinar por outro clube. Grimaldo é um jogador chave para nós, excelente, tem ótimo empenho, ataca e defende. Está a jogar muito bem e o clube está a tentar mantê-lo. Sou realista, sabemos como é o futebol. A decisão é dele e temos de a aceitar. Espero que fique. Dará certamente 100 por cento até final da temporada", afirmou na antevisão ao jogo de Paços de Ferreira.

Schmidt falou ainda sobre o mercado e o papel da academia. "O Benfica tem de vender e comprar. Vendeu o Darwin Núñez, um goleador, vendeu outros grandes jovens. Sabemos o que estamos a fazer, com as aquisições e com a formação. A academia é muito boa. As relações são boas. Há jogadores que têm de sair por não jogarem tanto. Tentamos encontrar soluções. Na nossa situação, tendo mais jogadores, temos de nos basear no que os jogadores nos dão no momento, durante os jogos, no relvado, nos treinos".