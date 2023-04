Schmidt e a receita para o jogo com o Inter: "Já mostrámos esta temporada..."

Declarações de Roger Schmidt, treinador do Benfica, na antevisão ao jogo com o Inter, da segunda mão dos quartos de final da Liga dos Campeões.

Jogo com o Inter: "É preciso marcar. Já mostrámos esta temporada nas várias provas a capacidade que temos para isso, mesmo em partidas muito importantes. Temos criado várias oportunidades, precisamos de equilíbrio tático, dentro do nosso estilo de jogo mais ofensivo. Temos de dar a volta à desvantagem de dois golos frente a um adversário muito perigoso e experiente. Há que esperar pela história do jogo, há que acreditar, podemos reverter a situação. Temos de aceitar essa derrota e olhar em frente. Temos de estar focados naquilo que temos de fazer em campo, com motivação e com a mente aberta e limpa para conseguir uma prestação de topo. Se não conseguirmos, estaremos fora da Liga dos Campeões".

Ainda a primeira mão: "Foi uma pena não termos conseguido marcar na primeira mão, a história poderia ter sido outra. É preciso marcar amanhã. Se conseguirmos, depois veremos o resto. Precisamos de mais do que um golo para empatar esta eliminatória, sabemos disso, mas é importante chegar ao primeiro, claro".