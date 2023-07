Schmidt e a questão dos guarda-redes: "Estou muito tranquilo em relação a isso"

Roger Schmidt, treinador do Benfica

Declarações de Roger Schmidt, treinador do Benfica, em conferência de Imprensa na véspera do duelo com o Feyenoord (domingo, 15h00)

Guarda-redes é tudo o que precisa? "Estamos a tentar preparar um bom plantel para a temporada, porque é essencial, se queres lutar por títulos e jogar na Liga dos Campeões, teres um bom plantel. Estou muito feliz que a base da equipa se tenha mantido. Perdemos dois jogadores, dois jogadores muito importantes, e tentaremos substitui-los da melhor forma possível. Estou contente com o plantel atual. Mas se calhar vamos perder mais um ou outro jogador, temos de estar preparados para os substituir. Nós confiamos nos nossos guarda-redes mais jovens, estou muito tranquilo em relação a isso. Vlachodimos fez uma ótima época, mostrou a sua qualidade. O Samuel é um ótimo jogador, não temos pressão nesta altura."

Bento ainda é uma prioridade? "Não faço comentários sobre jogadores, já falei sobre a questão dos guarda-redes, estou muito calmo sobre isso. Não só nessa posição, tentamos estar sempre ter soluções. Mas eu não comento nomes."