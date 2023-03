Schmidt e a mudança no Benfica: "Quanto ao que se passou antes, não me posso pronunciar"

Declarações de Roger Schmidt, treinador do Benfica, após a goleada por 5-1 na receção ao Vitória, na 25.ª jornada da Liga Bwin.

Análise: "Fizemos um bom jogo, precisámos de 10 minutos no início para encontrar a nossa intensidade, mas depois do primeiro golo jogámos uma boa primeira parte, criámos muitas oportunidades, marcámos golos muito bons. Encontrámos sempre o momento certo para acelerar o jogo e aí estava muito contente. Depois do intervalo se calhar abrandámos um bocadinho até demais o ritmo do jogo, mas independentemente disso, marcámos mais dois golos, criámos mais oportunidades e estamos muito felizes por podermos vencer este jogo tão importante contra um adversário muito bom."

João Mário tem 17 golos, Gonçalo Ramos 16. Quem vai ser o melhor marcador? "Não sei, nem eu nem ninguém. Vamos ver o que acontece. O que vi hoje é que é claro que todos eles gostam de marcar golos, e também gostam de oferecer golos aos companheiros. O Gonçalo assistiu o João Mário no contra-ataque do terceiro golo. No final, bem feitas as contas, não interessa quem é o último meter a bola na baliza. O que nós demonstrámos é uma boa atitude, tentámos encontrar a melhor opção para marcar golos. Ao fim ao cabo, se um deles for o melhor marcador da Liga é bom para nós, porque quer dizer que marcamos muitos golos. Mas para eles o mais importante é termos uma equipa de sucesso. Que o Benfica tenha sucesso. E isto é uma coisa que eu também vejo no campo."

Mudanças em relação à temporada passada para ter este impacto no futebol da equipa: "É difícil de dizer, porque na última temporada eu não estava cá, só posso falar do que aconteceu depois da minha chegada. O que eu vi foi uma equipa e jogadores muito motivados, muito profissionais, muito abertos a desenvolver-se, a jogar um um futebol diferente, e isto desde o primeiro dia. Dia após dia fomos trabalhando, tentando encontrar a melhor abordagem para a equipa, tudo dependendo um pouco da minha visão do futebol, mas também da visão que os jogadores têm do futebol e da melhor abordagem que seja a mistura destas duas abordagens. Tentamos depois aproveitar cada jogo para nos desenvolver. Foi o que fizemos e neste momento estamos a jogar um futebol muito fiável, num nível elevado, jogamos bom futebol, um futebol intenso, os jogadores estão muito bem interligados, temos muitos bons jogadores em muito boa forma, mas isto para mim é uma consequência dos desempenhos da equipa. Foi isso que fizemos. Quanto ao que se passou antes, não me posso pronunciar."