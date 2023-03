Schmidt e a Champions: "Caminho facilitado até à final? Claro que não"

Redação com Lusa

Treinador do Benfica fez a antevisão ao duelo com o V. Guimarães, agendado para as 18h00 de sábado e a contar para a 25.ª jornada da Liga Bwin.

O treinador do Benfica, Roger Schmidt, não vê o caminho para a final da Liga dos Campeões facilitado após o sorteio desta sexta-feira, mas disse, no Seixal, que acredita em chegar, pelo menos, às meias-finais.

O sorteio, realizado em Nyon, na Suíça, colocou o Inter no caminho dos encarnados, nos quartos-de-final, e o vencedor do confronto entre Milan e Nápoles, nas meias-finais, caso superem os nerazzurri, mas o técnico alemão prefere, para já, manter o foco na I Liga.

"Claro que não [temos o caminho facilitado até à final]. Mas não quero olhar muito para a frente. O importante, agora, é o Vitória [de Guimarães]. A meio de abril jogaremos esses jogos, mas o nosso foco, agora, está totalmente no Vitória", respondeu Schmidt, questionado sobre se o sorteio tinha sido favorável à sua equipa.

O alemão frisou que a equipa sabe "o quanto teve de trabalhar para estar na posição" em que se encontra e que não vai mudar a forma de "respeitar os adversários e especialmente o próximo jogo, que é com o Vitória", mas reconheceu que "o Inter é uma equipa com muita qualidade e muita experiência".

"É o próximo grande desafio para nós. Mas, como disse, acreditamos em nós mesmos, jogaremos o nosso melhor futebol e esperamos qualificar-nos, pelo menos, até às meias-finais", comentou.

O Benfica vai defrontar os italianos do Inter nos quartos de final da Liga dos Campeões em futebol, ditou o sorteio realizado esta sexta-feira em Nyon, na Suíça.

A formação comandada pelo alemão Roger Schmidt joga o primeiro jogo no Estádio da Luz, em Lisboa, em 11 ou 12 de abril, e o segundo em San Siro, em 18 ou 19 do mesmo mês.

No caso de conseguir eliminar o Inter, o Benfica defrontará nas meias-finais o vencedor da eliminatória entre os igualmente italianos de Milan e Nápoles, com primeira mão fora, em 09 ou 10 de maio, e segunda em Lisboa, em 16 ou 17 de maio.