Schmidt e a arbitragem: "Prefiro que exista contacto. Se se apitar qualquer queda..."

Declarações de Roger Schmidt, treinador encarnado, após o Benfica-Estoril (1-0), jogo relativo à 29.ª jornada da Liga Bwin.

Importância do regresso às vitórias: "É muito importante. Toda a gente sabe das nossas ambições, queremos ser campeões e faltam seis jornadas. Era crucial vencer hoje e não só, também convencer. Foi isso que fizemos e quem quer ser campeão tem de vencer estes jogos. Os jogadores estão alegres e aliviados e também acho que eles jogaram bem, não é só a vitória que conta, também o estilo de jogo e a abordagem. Foi um bom dia".

O que achou da arbitragem de hoje? E sobre a do jogo do FC Porto frente ao Paços? "Eu gosto mais da questão do estilo do árbitro. É preciso que exista uma linha definida dentro do jogo, mas prefiro que exista contacto. Se se apitar qualquer contacto, qualquer queda, fica difícil jogar com intensidade, como gostamos. Nós queremos ganhar bolas e não dá para fazer isso sem tocar no jogador. O árbitro definiu uma linha e foi coerente, eu prefiro uma parte mais física, mas temos de aceitar. Também é preciso adaptar o estilo de atacar à arbitragem. Sobre ontem, nada a dizer".