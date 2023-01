Schmidt diz que Benfica não vai ao mercado: "Acreditamos nos nossos jovens guarda-redes"

Declarações do treinador do Benfica, na conferência de imprensa de antevisão ao encontro com o Santa Clara (18h00), referente à 17ª jornada da Liga Bwin

Guarda-redes: "Helton queria sair, teve oportunidade de ir para a Turquia. É uma pessoa fantástica. Não queria ser o número 2. Tomámos a decisão. Acreditamos nos nossos jovens guarda-redes: Samuel Soares e André Gomes. São muito bons. Temos de confiar neles. Temos de dar oportunidades. Pode acontecer sempre algum precalço e eles têm de estar prontos. O nosso treinador de guarda-redes coloca pressão máxima nos treinos e está a ter esse cuidado. Não estamos à procura de guarda-redes."

Adeptos fora de casa: "Há muitos adeptos do Benfica nos Açores. Já vi muitos adeptos nossos fora de casa. É sempre um grande motivo de superação para os nossos jogadores. É uma grande motivação."