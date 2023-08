Schmidt: "Di María? Nunca vi um jogador satisfeito por sair"

Roger Schmidt, treinador do Benfica, fez esta sexta-feira a antevisão à receção ao Estrela da Amadora (sábado, 20h30), referente à segunda jornada da I Liga.

Plano B: "Contra o Boavista precisámos de um plano B, porque jogámos 45 minutos com menos um. Tomámos uma decisão e jogámos com três centrais. Na minha opinião, estava a resultar bem. Contra o Braga foi a mesma coisa, na Taça, no ano passado. Foram golos concedidos de forma muito fácil. Precisámos sempre de soluções diferentes e mostrámos, na época passada, que conseguimos ajustar. Uma coisa é certa: vamos jogar sempre um futebol ofensivo, isso não vai mudar. Mostrámos na época passada que conseguimos ser compactos defensivamente."

Di María insatisfeito com substituição: "Não havia nada para falar. Foi a minha decisão, depois do vermelho. Depois da substituição, sofremos o golo. Num livre contra, era melhor ter Morato a Di María. Nunca vi um jogador satisfeito por sair. Temos de tomar decisões como treinadores. Morato entrou bem. Foi uma boa ideia. No final, perdemos, mas se virmos o jogo todo e não só o resultado, acho que foi boa ideia. Eu não gosto de tirar o Di María também, porque quero vê-lo em campo."

Pressão: "Estamos sempre sob pressão. Precisamos sempre de ganhar muitos jogos. No fim, a situação é a mesma: tentar ganhar os jogos, que são todos importantes."