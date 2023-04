Schmidt desvaloriza pressão: "Não podemos perder a calma e a postura"

Declarações de Roger ​​​​​​​Schmidt, treinador encarnado, após o Benfica-Estoril (1-0), jogo relativo à 29.ª jornada da Liga Bwin.

Por que é que o Benfica não joga com dois avançados? Faz sempre troca por troca: "Claro, é a minha preferência. Podemos fazer o que quisermos, mas o que interessa é vencer. O que temos feito na formação tática, especialmente com Rafa, é que ele joga a segundo avançado, porque acho que nos dá vantagens e que é a posição perfeita para ele. Com a sua forma de jogar e de acelerar entrelinhas, conseguimos sobrecarregar as alas com os laterais. Isso [jogar com dois avançados de raiz] é uma opção, mas para já não usamos. Se precisarmos de um golo, já aconteceu jogarmos com dois avançados frente a uma defesa com sete ou oito elementos. Já marcámos muitos golos com muitos avançados na área".

Equipa está a sentir a pressão dos rivais diretos? "Todas as equipas sentem pressão. Eu gosto da pressão e temos quatro pontos de vantagem, a nossa situação é a melhor. Estamos num momento decisivo e ainda faltam jogos, que terão todos uma componente mental. Não podemos perder a calma e a postura e depois temos de demonstrar qualidade em campo".