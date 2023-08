Schmidt destaca Neres, Tengstedt e Samuel Soares: "Esteve bem na baliza"

Declarações de Roger Schmidt, treinador do Benfica, após o triunfo por 2-0 frente ao Estrela da Amadora.

Jogo complicado: "Sim, foi difícil. Podia ter sido mais fácil. Tivemos muitas chances para marcar, mas não conseguimos. O guarda-redes do Estrela e a defesa estiveram bem. Tiveram jogadores atrás da linha, mas tivemos paciência para marcar. Foi a maior tarefa do jogo. Acreditámos sempre e tomámos conta dos contra-ataques do Estrela. Estou muito contente com os jogadores, tiveram paciência, e com os suplentes, porque entraram bem."

Neres, Tengstedt e Samuel Soares: "O David Neres fez duas assistências, mudou completamente o jogo e também Tengstedt, que marcou o primeiro golo pelo Benfica. O Samuel Soares esteve bem na baliza. Houve muitas coisas positivas e o mais importante foi a vitória."

O que desbloqueou o jogo: "O primeiro golo é sempre importante. Não o conseguimos cedo. Podíamos ter marcado quatro, cinco ou seis golos, mas quando falhamos as chances o adversário vai ficando mais confiante. Ainda assim, mostrámos uma excelente mentalidade, jogámos bom futebol."

A equipa merecia mais golos: "Claro. Quando tens o número de remates que tivemos sabemos que podíamos ter feito mais golos. Mas por vezes temos menos chances e marcamos cinco golos. Foram dois, mas foi suficiente."