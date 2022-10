Schmidt descarta alarmismo: "Não vamos ganhar todos os jogos até ao fim da época"

Declarações de Roger Schmidt, treinador encarnado, após o V. Guimarães-Benfica (0-0), jogo relativo à oitava jornada da Liga Bwin.

Empate: "Foi um jogo difícil, o Vitória jogou muito bem, os jogadores deles estiveram ligados e não nos deram espaço. Tentámos mudar de abordagem na segunda parte, mas temos de aceitar que não criámos oportunidades de golo suficientes. O empate é um resultado justo. O estádio teve uma grande atmosfera e nós não estivemos no nosso nível máximo".

Cansaço é o culpado do empate? "Não marcámos e isso é uma das razões pela qual não vencemos. Foi a primeira vez que isto aconteceu desde que cheguei. Talvez alguns jogadores tenham vindo mais cansados das seleções. É difícil que eles voltem focados só no clube. Empatámos numa deslocação difícil mas faz parte do futebol, não vamos ganhar todos os jogos até ao final da época".

Lances na grande área encarnada: "Só vi um deles, o primeiro. Penso que foi claro que não era penálti. O outro? Não sei".