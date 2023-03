Schmidt de fora já causou mossa: treinador falhou seis jogos e histórico não é animador

Suspenso pela expulsão em Vizela, técnico falhou seis jogos no passado. Ganhou apenas dois em seis.

O Conselho de Disciplina (CD) da FPF castigou Roger Schmidt com um jogo de suspensão (e uma multa de 1150 euros) pela expulsão em Vizela. O treinador viu confirmada a ausência na receção de hoje ao Famalicão, sendo expectável que o Benfica não recorra deste castigo, até porque o próprio técnico assumiu no final do jogo que aceita o vermelho mostrado por Nuno Almeida - um eventual recurso poderia levar também a uma demora na resolução do processo e eventual cumprimento do castigo em partida posterior.