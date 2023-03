Schmidt conta com Cher Ndour e Benfica tem renovação encaminhada

O médio tem a renovação encaminhada e o treinador tenciona inclui-lo no plantel da próxima temporada. Depois da estreia, o jovem de 18 anos soube que iria jogar horas depois pela equipa B, pela qual realizou uma exibição de qualidade, coroada com um golo de belo efeito. Com Rui Costa na bancada.

No futebol, como na vida, tudo pode mudar num instante e os planos sofrerem mudanças inesperadas. Porém, e no que diz respeito a Cher Ndour, os atuais passam já, segundo O JOGO apurou, pela sua inclusão no plantel principal da próxima época, sobretudo porque o treinador Roger Schmidt é um grande admirador das qualidades do médio de 18 anos, estando esta planificação à espera de uma renovação contratual que é vista pela SAD como estando muito próxima, pela proximidade das expectativas de clube e jogador.

As negociações para o prolongamento do vínculo do jogador italiano já se iniciaram há muitos meses e, faltando pouco mais de três meses para ficar livre, agora haverá em cima da mesa condições que agradarão a todas as partes para a assinatura de um novo contrato, previsivelmente válido até 2028, com o médio que chegou ao Seixal em 2020, depois de ter saído de forma livre da Atalanta. A expectativa dos responsáveis encarnados ficou, aliás, bem patente pela estreia do jogador ao serviço da equipa principal, quando rendeu Rafa aos 90", sendo esta uma demonstração de confiança na conclusão do processo e uma mensagem ao médio de que está nos planos de futuro do Benfica.