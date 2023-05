Schmidt conquistou ao ataque: a caminhada do alemão no primeiro ano no Benfica

Alemão chegou e mudou a mentalidade da equipa. Mesmo com alguns percalços, ninguém travou a sua caminhada triunfal; O engenheiro mecânico que liderou o Benfica nesta época soma oito clubes no seu currículo desportivo, mas só no Benfica conseguiu chegar à conquista de um título logo na primeira temporada.

No dia em que aterrou em Lisboa, o para muitos desconhecido Roger Schmidt agarrou os benfiquistas com apenas uma frase: "Quem ama o futebol, ama o Benfica". Depois disso vieram os jogos, os resultados positivos, a quebra a meio da época, as críticas à falta de rotação na equipa e o ambicionado título que escapava há três anos. Para o alemão foi a primeira conquista no arranque num novo clube e apenas o seu segundo campeonato conquistado.

Vindo de uma carreira ainda sem grandes montras, o técnico alemão destacou-se aos olhos de Rui Costa nas eliminatórias frente aos encarnados quando comandava o PSV e o Leverkusen. Mas o percurso como treinador tinha começado antes, no Delbrücker SC, em 2004, numa altura em que ainda conciliava a profissão de engenheiro mecânico com a vida no futebol. Depois de sete temporadas ao serviço de escalões inferiores na Alemanha, Schmidt foi convidado para orientar o Salzburgo ao ter chamado a atenção do diretor desportivo Ralf Rangnick.