Schmidt confirma saída de Enzo: "Estou feliz com os que gostam de jogar pelo Benfica"

Declarações de Roger Schmidt após o Arouca-Benfica (0-3), partida da 18ª jornada da Liga Bwin

Sobre Enzo: "O Benfica esteve muito bem o Chiquinho esteve muito bem no meio-campo, a equipa fez uma boa gestão da bola e soube acelerar quando era necessário."

Conversa com Rui Costa: "Falámos sobre isso [com Rui Costa], o acordo está feito, faz parte do futebol mas o que interessa é o Benfica. Hoje não vou falar de jogadores que já não estão aqui. Estou feliz com os jogadores que gostam de jogar pelo Benfica. O Benfica é um clube fantástico e estamos a desfrutar imenso de jogar pelo Benfica e tentámos de tudo para fazer os adeptos felizes."

Mercado na cabeça dos jogadores: "Viram o jogo e viram que não é difícil. Os jogadores do Benfica estiveram focados no que tinham de fazer e a questão do mercado não foi uma questão. Mas, sim, é um problema jogar com o mercado aberto".