Schmidt confirma Ramos e diz que é "surpreendente" ver Grimaldo fora do Mundial

Declarações do treinador do Benfica, antes do confronto com o Gil Vicente, marcado para o próximo domingo e referente à 13ª jornada da Liga Bwin (18h00).

Rafa merece descanso? "Ainda não pensei nisso. O meu foco está no amanhã, diante do Gil. É um jogo importante. Queremos continuar na mesma situação. Teremos um curto descanso, antes da Taça da Liga. Temos dois jogos e uma pausa, antes do terceiro jogo. Essas decisões farei depois. Temos um bom plantel, mesmo com as ausências das seleções."

Grimaldo, como está? "É um bocado surpreendente não ser chamado. É um jogador de alto nível. Mostrou no Benfica e em jogos de competições europeias. A decisão é do selecionador. Está a fazer uma grande época, podia estar no Mundial."

Gonçalo Ramos: "Gonçalo Ramos está disponível. Treinou com a equipa. Está pronto para o jogo de amanhã."

Já sabe o que quer dizer campeão? "Campeão? É uma palavra quase internacional. Estamos no início, ainda."