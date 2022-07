Schmidt com mais um reforço de fora por lesão no Benfica

Ristic tem entorse e junta-se a João Victor no lote de indisponíveis. Diego Moreira regressou ao trabalho, depois do problema gastrointestinal

A ausência de Mihailo Ristic, lateral esquerdo e reforço para a nova época, foi a principal novidade no regresso ao trabalho do Benfica em solo inglês.

O lateral está a contas com uma entorse no tornozelo esquerdo e a manhã de quarta-feira foi passada no ginásio e no tratamento do problema físico. João Victor, também ele reforço para a defesa, continua de fora devido à lesão contraída na última partida pelo Corinthians.

Diego Moreira, ausência do treino de terça-feira devido a problema gastrointestinal, esteve às ordens de Roger Schmidt.